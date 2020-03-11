Dilaver Mutlu: 'Maçın hakkı beraberlikti'

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor ile berabere kalan Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Dilaver Mutlu, maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dilaver Mutlu: "Bugün son haftaların formda takımlarından biriyle oynadık. Yeni hocayla iyi bir çıkış yakalamıştı. Zor olacağını maçtan önce söylemiştik. Maçın hakkı beraberlikti. İlk yarı Ümraniye iyi oynadı gibi göründü ama ikinci yarı hakimiyet bizdeydi. Dışarıda rakibini yenemiyorsan yenilmemek de önemli. Çocukları tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. 90. dakikaya kadar mücadele ettiler. Ümraniyespor'a başarılar diliyorum." dedi.