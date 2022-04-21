Dilaver Mutlu: "İyi mücadele ettik"

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, Kocaelispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Dilaver Mutlu: 'İyi mücadele ettik'
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20 Nisan 2022 20:40
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'la 1-1 berabere kalan NasaDoge Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, sergiledikleri mücadeleden memnun olduklarını söyledi.

Mutlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kazanmak istedikleri müsabakadan beraberlikle ayrıldıklarını belirterek, "İyi bir müsabaka oynadık, iyi mücadele ettik. Son saniyede bulduğumuz pozisyonu değerlendirsek, skoru lehimize çevirecektik. Sonuçta birer puanla ayrıldık. Hedefimiz önümüzdeki haftaki Ankara Keçiörengücü maçı." dedi.

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