Dilaver Mutlu: 'Final paslarında sıkıntı yaşadık'

Spor Toto 1. Lig'de Altaş Denizlispor'la 0-0 berabere kalan NasaDoge Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Mutlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, zorluk derecesi yüksek bir müsabakayı geride bıraktıklarını söyledi. İki tarafın da puana ihtiyacının olduğunu kaydeden Mutlu, "Bizim iç sahada kazanma ve kaybetmeme serimiz vardı, bunu devam ettirmek istiyorduk. İyi oynadık ama final paslarında sıkıntı yaşadık. 1'er puan paylaştık. Hedefimiz önümüzdeki hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği maçı. Ayağı kırılan Okan Derici'ye ve Denizlispor camiasına geçmiş olsun diliyorum" dedi.





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