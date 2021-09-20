Dilaver Mutlu: "Bu ambiyansta 1 puan güzel"

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, Ankaragücü ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası "Bu ambiyanstan bir puan çıkarmak güzel. Deplasmanda kaybetmiyorsanız iyidir" ifadelerini kullandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dilaver Mutlu: 'Bu ambiyansta 1 puan güzel'
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20 Eylül 2021 22:58
Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, 2-2 biten MKE Ankaragücü deplasmanda zor bir maç oynadıklarını belirtti.

Dilaver Mutlu, "Maçı kazanabilirdik de kaybedebilirdik de, maç iki tarafa gitti geldi. MKE Ankaragücü bu ligin iyi takımlarından bir tanesi, bir de deplasmanda oynuyorsunuz. Bu ambiyanstan bir puan çıkarmak güzel. Deplasmanda kaybetmiyorsanız iyidir." değerlendirmesini yaptı." dedi.


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