Dilaver Mutlu: 'Aldığımız puan kaderimizi belirleyecek'

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Balıkesirspor ile 1-1 berabere kalan NasaDoge Menemenspor'da teknik sorumlusu Dilaver Mutlu Balıkesir'e kazanmak için geldiklerini ifade etti.



Alt sıralardan kurtulmak için bu maçta 3 puana ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Mutlu, "Balıkesirspor sahada iyi bir mücadele verdi. İki taraf da pozisyonları buldu, maçta risk de aldık. Son dakikada da olsa golü bulmak iyidir. En azından kazanamadığımız yerde kaybetmemek de önemli. Aldığımız bir puan belki ligde ileride bizim durumumuzu belirleyici olacak." ifadelerini kullandı.





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