Haber Tarihi: 27 Ekim 2023 13:40 - Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 13:40

Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı mı, neden tutuklandı?

Son dakika haberi: Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialar bulunan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'a ait iş yerlerinde arama yapıldığı öğrenildi. Peki, Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı mı? Dilan Polat neden tutuklandı?

Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı mı, neden tutuklandı?
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Sabah saatlerinde Maliye ve polis ekipleri Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait firmalara baskın düzenledi.
İki isme ait 15 şirkette Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Veri müfettişlerince arama ve el koyma yapılıyor.

Ayrıca Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile dijital materyallere şirketlerdeki dijital materyallere de el koyuluyor.

Arama ve el koyla işlemlerini sürdüğü şirketlerden bazıları şunlar:

Dilan mücevherat
Milda Gayrimenkul
Dilan Polat Güzellik Kozmetik
DP Güzellik Kozmetik
DipMed Medikal Kozmetik
Rise and Shine Kozmetik
D Polat Estel Sağlık Hizmetleri
DLN Polat Güzellik ve Kozmetik
DLN PLT Güzellik ve Kozmetik
Sıla Doğu Güzellik Kozmetik
Dosivens Güzellik kozmetik
Dilan Mücevherat Uluslararası Pazarlama
Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik

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Dilan Polat
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