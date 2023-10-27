Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı mı, neden tutuklandı?

Sabah saatlerinde Maliye ve polis ekipleri Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait firmalara baskın düzenledi.İki isme ait 15 şirkette Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Veri müfettişlerince arama ve el koyma yapılıyor.Ayrıca Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile dijital materyallere şirketlerdeki dijital materyallere de el koyuluyor.Dilan mücevheratMilda GayrimenkulDilan Polat Güzellik KozmetikDP Güzellik KozmetikDipMed Medikal KozmetikRise and Shine KozmetikD Polat Estel Sağlık HizmetleriDLN Polat Güzellik ve KozmetikDLN PLT Güzellik ve KozmetikSıla Doğu Güzellik KozmetikDosivens Güzellik kozmetikDilan Mücevherat Uluslararası PazarlamaSinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik