Haber Tarihi: 24 Ocak 2024 11:11 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 11:11

Dilan Polat mahkeme tarihi: Dilan Polat mahkemeye ne zaman çıkacak?

Son dakika... Dilan Polat'ın mahkeme tarihi belli oldu. Peki, Dilan Polat mahkemeye ne zaman çıkacak? Dilan Polat'ın duruşması ne zaman, saat kaçta?

Dilan Polat mahkeme tarihi: Dilan Polat mahkemeye ne zaman çıkacak?
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Lüks yaşamıyla görenlerin dudağını uçuklatan Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalardan tutuklanmıştı. Dilan Polat'ın arkadaşı 4 Kasım'dan bu yana cezaevinde olan ikiliden haber getirdi. Sevim Alan, Polat ailesinin mahkeme tarihini paylaştı. Peki, Dilan Polat mahkemeye ne zaman çıkacak? Dilan Polat davası ne zaman? İşte duruşma tarihi
 
Dilan Polat mahkemeye ne zaman çıkacak?
 
Akılmaz derecede kısa bir zaman içinde züğürdün çenesi yoracak cinsten bir servete kavuşan Dilan Polat ve Engin Polat çifti şatafatlı hayatlarını her dakika gözümüzün içine soktu desek yanlış olmaz.

MASAK radarına takıldıktan sonra mal varlıklarına el konulan fenomen çiftin pırıltılı hayatı yalnızca bir gece tepetaklak oluverdi.
 
1 Kasım'da kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla gözaltına alınıp 4 Kasım'da çıkarılan Dilan ve Engin'in de aralarında olduğu 12 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ailenin avukatı Hüseyin Kaya, cezaevine gönderilen ikili hakkında sürekli yeni haberler getirdi. Tutukluluk hallerinde de sosyal medyanın trendlerinden düşmediler anlayacağınız.
Bu dönemde Dilan Polat'ın hem arkadaşı hem de meslektaşı olan Sevim Alan da açıklamalarıyla sıkça gündem yaratttı, adını kesin duymuşsunuzdur.
Güzellik sektörünün dikkat çeken isimleri arasında yer alan Sevim Alan aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Sevim Alan, Dilan Polat'ın merakla beklenen mahkeme tarihini açıkladı. İddiaya göre, Polatların mahkemesi 24 Ocak Çarşamba günü görülecek.

Alan da açıklamasında "Dilan'ın mahkemesi 24 Ocak doğru haber. Dualar ile duracağız kötünün karşısında. Hepinizin duasını talibiz...." ifadelerini kullandı.

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