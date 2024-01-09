Dilan Polat cezaevinden çıktı mı? Dilan Polat tahliye oldu mu?

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, soyadı farklı olan ve belli aralıklarla Dilan Polat'ı ziyaret eden kişinin astroloğu olduğu ortaya çıktı. Üç görüşçü hakkı bulunan Polat'ın bu hakkını astroloğundan yana kullanması dikkat çekti.

Ziyarete gitmediği zamanlarda yıldız falına bakıp avukatları ile Polat'a ilettiğini söyleyen Dilan Polat'ın astroloğu, "Aslında bilmek istediği şey 'Bana ne olacak?' sorusunun cevabı. Dilan'ın para pul umurunda değil. Tek istediği şey özgürlüğü. Maksimum nisan ayına kadar dışarı çıkacağını söyledim. Tabii şubat-mart ayında da çıkabilir. Ben dışarıya çıkacağını düşünüyorum" dedi. Henüz Dilan Polat cezaevinden çıkmadı.

'Aramızda Kalsın' programına konuk olan çiftin avukatı Hüseyin Kaya, davaya yeni atanan savcının bir hafta içinde iddianameyi hazırlayarak Dilan Polat ve Engin Polat'ı serbest bırakması gerektiğini söyledi.



"GEÇ BİLE KALINDI"



Ahmet Kaya, "Dosya hazır, yeni savcı bir hafta içinde iddianameyi hazırlar. İki günde müvekkilleri çıkarması lazım. Devletimiz ve yargımız için bu çok önemli. Geç bile kalındı. Bizim bu davanın sonunda 26 gün alacağımız çıkacak. Bunun için de dava açacağız" ifadelerini kullandı.



"PEMBE ODA DİYE BİR ŞEY YOK"



Kaya, Engin Polat'ın cezaevinde Dilan Polat ile görüşmek için pembe oda talebinde bulunduğu söylentisiyle ilgili de konuştu:



"Pembe oda diye bir şey yok. Ayıp oluyor artık. Dilan Hanım'la 15 dakika konuşuyoruz ve sürekli ağlıyor. Görüşme odasındaki kamera da Dilan Hanım'ın yüzünü görüyor. O kameranın vicdanı olsa bu dosya için anneyi tutuklu bırakmaz. Bu ülkede milyon dolarlık vergi suçları affediliyor.



Dilan-Engin Polat çiftinin lüks araçları TMSF otoparkına çekildi





Dilan Polat ve Engin Polat olayı son dakika haberleri sıcak gelişmeler ile takip ediliyor. Türkiye'nin bir süredir gündeminde yer alan Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz, 10 Kasım'da sulh ceza hakimliğine başvurarak çiftin tutukluluklarına itiraz etmişti. Peki, Dilan Polat cezaevinden çıktı mı? İşte detaylar...Dilan Polat ve Engin Polat çifti 5 Kasım'da kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasından tutuklanarak cezaevine gönderildi.