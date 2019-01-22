Dilan Çiçek Deniz kimdir, kaç yaşındadır? Dilan Çiçek Deniz, Birkan Sokullu ile sevgili mi?

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Dilan Çiçek Deniz ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu ve Dilan Çiçek Deniz aşkı geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.İkilinin sosyal medya hesaplarının birbirlerini takip etmeye başladığı ve birbirini tanımaya çalıştıklarını iddia edilmişti. Dün hayranları tarafından görüntülenen çiftin birlikle oldukları bu fotoğraf karesi ile doğrulanmış oldu.En son Sokullu, Berrak Tüzünataç'la ilişkisini, Dilan Deniz'de Furkan Andıç'la ilişkisini bitirmişti.Dilan Çiçek Deniz, 1995 yılında Sivas'da doğmuştur. Annesi ve babası öğretmendir. Babası Orhan Deniz, annesi Hale Temizyürek'dir. Ege Üniversitesi'nde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır. Oyuncu 15 yaşında "Güneşi Annem Sanırdım" adında şiir kitabı çıkarmıştır. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi aldıktan sonra 17 yaşındayken Liselerarası Tiyatro Yarışması'na katılıp oyunculuk ödülü almıştır.Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve 2. Olmuştur. 2015 yılında Miami'de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etmiştir.İlk rolü 2015'de "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisindeki 'Ebru' karakteridir. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi, Burak Deniz ile birlikte rol aldı.2015 yılında yayınlanan, dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel, Burcu Özberk, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, "Güneşin Kızları" dizisinde, 'Elif' karakterini canlandırdı.Dilan Çiçek Deniz şimdilerde ise "Bodrum Masalı" adlı dizide başrol oynamaktadır. Dizinin diğer başrollerinde ise Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Alperen Duymaz ve Hilmi Cem İntepe paylaşmaktadır.2010 - Güneşi Annem Sanırdım (şiir kitabı)Bodrum MasalıTatlı Küçük YalancılarGüneşin KızlarıBalayıÇukur