Dikkat çeken istatistik; 'Tayyip Talha Sanuç Hava Yolları'

Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'ye transfer çalımı atarak Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Tayyip Talha Sanuç gösterdiği performansla Siyah-beyazlı taraftarların büyük beğenisini kazanırken, teknik direktör Valerien Ismael'in de vazgeçilmezleri arasına girdi.



Genç stoper takıma verdiği katkıyla dikkat çekerken ligde hava topu kazanma istatistiğinde zirve yaptı. Beşiktaş'ın savunmadaki sigortası olan genç yıldız, Comparisanator'un verilerine göre; yüzde 74 ile hava topu mücadelesi kazanıyor. Genç stoperi Medipol Başakşehir'den Youssouf Ndayishimiye takip ediyor. Genç savunmacının hava topu kazanma istatistiği ise yüzde 69. Listenin üçüncü sırasında ise yine bir Beşiktaşlı yer alıyor. Faslı stoper Romain Saiss'in istatistiği ise yüzde 65.



Siyah-beyazlıların transferin son gününde kadrosuna kattığı Tayyip, 5 maçta forma giyerken Giresun maçında attığı şık gol ile takımına 3 puan kazandırmıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ