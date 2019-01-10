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Dijon'da Kombouare dönemi başladı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Dijon'da teknik direktörlüğe Antoine Kombouare getirildiği açıklandı.

Kaynak: AA
Dijon'da Kombouare dönemi başladı
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10 Ocak 2019 15:34
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Dijon'da teknik direktörlüğe Antoine Kombouare getirildi.

Dijon Kulübünden yapılan açıklamada, görevden ayrılan teknik direktör Olivier Dall'Oglio'nun yerine 55 yaşındaki Kombouare ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Dijon'un ligde kalması halinde Kombouare'nin sözleşmesinin bir yıl daha uzatılabileceği belirtildi.

Yeni Kaledonya asıllı Fransız teknik adam, daha önce Strasbourg, Valenciennes, Paris Saint-Germain, Lens ve Guingamp gibi takımlarda görev yaptı.

Ligue 1'de 18 maçta 16 puan toplayan Dijon, 18. sırada bulunuyor.

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