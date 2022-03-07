Digitürk'ten yayın ihalesi için yeni açıklama

Digitürk, Türkiye Futbol Federasyonu ile resmi anlaşmanın imzalanmamasının ardından açıklama yapıldı.Yayın ihalesiyle ilgili açıklamada ""TFF ve İhale Komisyonu'nun, mevcut belirsizlik koşullarında önemli ölçüde daha yüksek ve mali açıdan güvenli bir teklifi reddetme kararını dikkatle takip ettik. TFF ve komisyonun, Türk futbolu çıkarları için hareket etme sorumluluğu olduğunu da hatırlatmak istiyoruz." denildi.