Digitürk Play Galatasaray Beşiktaş maçını satın al! Derbiyi canlı izle

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (GS-BJK) 22.09.2013 Atatürk Olimpiyat Lig 3 - 0 (Hükmen) 22.02.2014 Türk Telekom Lig 1 - 0 04.01.2015 Atatürk Olimpiyat Lig 2 - 0 24.05.2015 Türk Telekom Lig 2 - 0 14.12.2015 Atatürk Olimpiyat Lig 1 - 2 08.05.2016 Türk Telekom Lig 0 - 1 13.08.2016 Konya Büyükşehir Bld. Süper Kupa 1 - 1 (Pen. 3-0) 24.09.2016 Vodafone Park Lig 2 - 2 27.02.2017 Türk Telekom Lig 0 - 1 02.12.2017 Vodafone Park Lig 0 - 3





Galatasaray

Galatasaray ile Beşiktaş futbol takımları arasında 342 maçın sığdığı 94 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı. Rekabetin ilk randevusu olan 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda yapılan İstanbul Ligi maçını Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı takım adına ilk golü atan Refik Osman Top, derbi tarihine geçti.



Galatasaray adına ilk golü ise 31 Temmuz 1925'te Taksim Stadı'nda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın 6-2 kazandığı rekabetin 2. maçında Mehmet Leblebi kaydetti.



- Rekabetin golcüleri



İki takım arasındaki rekabette, Beşiktaş'ın efsane kaptanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 golle en golcü futbolcu unvanını elinde bulundururken, yine Beşiktaşlı Şeref Görkey 63 maçta 26 golle ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş'ta ayrıca Feyyaz Uçar'ın 18 golü bulunuyor.



Galatasaray 'da ise Gündüz Kılıç, 31 maçta 21 golle Beşiktaş'a en fazla gol atan sarı-kırmızılı futbolcu. Galatasaray 'da ayrıca Metin Oktay'ın 40 maçta 15 golü var.



- Bir maçta en çok gol atanlar



Galatasaray -Beşiktaş rekabetinde geride kalan 342 randevuda, bir maçta en çok gol atan futbolcu, sarı-kırmızılıların efsanevi futbolcusu Gündüz Kılıç.



Galatasaray lı futbolcu, 30 Haziran 1940'ta Şeref Stadı'nda yapılan ve Galatasaray 'ın 9-2 kazandığı tarihi maçta 5 gol birden atarak, rekabetin bir maçta en çok gol atan ismi unvanını yıllardır kimseye bırakmadı.



Ayrıca, Beşiktaşlı Hakkı Yeten, Şükrü Gülesin, Recep Adanır ve Feyyaz Uçar ile Galatasaray lı Mehmet Leblebi, Gündüz Kılıç, Eşref Aykaç, Süleyman Tekil, Saffet Sancaklı, daha sonra Beşiktaş forması da giyen Adrian Ilie ile Milan Baros, bir maçta üçer gol atma başarısını gösterdi.



- En farklı skorlu galibiyetler



Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçlarda en farklı skor, 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan Milli Küme karşılaşmasında elde edildi.



Bu karşılaşmada Galatasaray , Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısını gösterdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.



Beşiktaş ise rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 17 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla 5-1 galip geldi.



- Seyircisiz derbi



Galatasaray ile Beşiktaş'ın 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı'nda yaptıkları derbi maç, tarihe geçti.



Galatasaray 'ın bir önceki sezondan kalan 5 maçlık cezası nedeniyle seyircisiz oynatılan karşılaşma, rekabetin 94 yıllık tarihinde bir ilk olarak yerini aldı.



- En çok oynayanlar



Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki rekabette en çok forma giyen oyuncuların başında Beşiktaşlı Şeref Görkey geliyor.



Şeref Görkey, siyah-beyazlı forma altında 63 kez Galatasaray 'a karşı forma giydi. İkinci sırayı 61 maçla yine Beşiktaşlı Hakkı Yeten alıyor.



- En gollü maçlar



Rakipler arasında şimdiye dek yapılan en gollü maçta sporseverler toplam 11 gol izledi.



Galatasaray 'ın 30 Haziran 1940'da 9-2 kazandığı maçta filelere giden toplam 11 gol, geride kalan 342 maç içinde, seri penaltılar dışında bir maçta filelere giden en çok gol olarak tarihe geçti.



Rekabette ayrıca, 30 Nisan 1949'daki Basın Kupası maçını 5-4 Galatasaray , 6 Kasım 1955'teki İstanbul Ligi maçını da 5-4 Beşiktaş kazandı, filelere toplam dokuzar gol gitti.



- 4-4'lük maçlar



Rekabette en gollü beraberlikler 4-4'lük skorlarla alındı.



İki takım arasında 4 Ocak 1935'te Şeref Stadı'nda yapılan özel maç, 21 Kasım 1937'de Fenerbahçe Stadı'ndaki İstanbul Ligi karşılaşması, 11 Mayıs 1940'ta Taksim Stadı'nda yapılan Bahar Kupası müsabakası, 16 Haziran 1940'ta Şeref Stadı'ndaki Milli Küme maçı, 26 Mayıs 1968'de Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan lig derbisi 4-4 berabere sonuçlandı.



- Galibiyet hasreti çekilen yıllar



İki takım, 342 maçın sığdığı 94 yıllık rekabette bazı dönemlerde birbirlerine karşı üstünlük kurmakta zorlandı.



Beşiktaş, 30 Mart 1975 ile 16 Eylül 1979 tarihleri arasında Galatasaray ile yaptığı üst üste 17 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Galatasaray ise 20 Kasım 1931 ile 21 Haziran 1936 arasında geçen 15 maçta da rakibini yenemedi.



- İki takımda da oynayanlar



Rekabetin geçmişinde birçok futbolcu her iki takım formasını da giydi.



Son dönemde hem Beşiktaş hem de Galatasaray 'da forma giyen oyuncular arasında Ali Çoban, Mirsad Kovacevic (Mirsad Güneş), Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Ahmet Yıldırım, Mehmet Aksu, Ayhan Akman, Emre Aşık, Adrian İlie, Berkant Göktan, Okan Buruk, Mehmet Yozgatlı, Gökhan Zan, Serdar Özkan, Burak Yılmaz, Dany Nounkeu, Cenk Gönen ve Caner Erkin bulunuyor.



- En erken derbiyi oynadılar



Süper Lig'de 2012-2013 sezonunun ikinci haftasında BJK İnönü Stadı'ndaki Beşiktaş- Galatasaray (3-3) maçı, aynı zamanda 60 yıllık lig tarihinin en erken derbisi olarak kayıtlara geçti.



1959 yılında başlayan ligde bundan önce "Üç büyükler" arasındaki en erken derbi, 1981-1982 sezonunun üçüncü haftasında yine Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılmıştı.



- Seyirci rekoru kırıldı



Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2013-2014 sezonundaki maçta Süper Lig tarihinin seyirci rekoru kırıldı.



Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde, 22 Eylül 2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan derbiyi deplasman yasağı nedeniyle tamamı Beşiktaşlı 76 bin 127 biletli seyirci izledi ve bu rakam lig tarihinin seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti.



Ligin 60 yıllık tarihinde daha önceki seyirci rekoru Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 21 Eylül 2003 tarihinde yine Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki lig derbisinde 70 bin 125 kişiyle kırılmıştı.



- Derbi yarıda kaldı



Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2013-2014 sezonunda seyirci rekorunun kırıldığı derbi, saha olayları nedeniyle yarıda kaldı.



Süper Lig'in 5. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 22 Eylül 2013 tarihinde Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılan maçta siyah-beyazlılar 18. dakikada Hugo Almeida'nın attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. Galatasaray 59 ve 72. dakikalarda Didier Drogba'nın golleriyle öne geçti. Maçta kaybolan süre oynanırken, Galatasaray lı Melo'nun 90+2. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından sahaya çok sayıda taraftar girdi. Bunun üzerine maçın hakemi Fırat Aydınus, kalan 2 dakikayı oynatmadan soyunma odasına gitti ve maçı tatil etti. Türkiye Futbol Federasyonu, derbiyi 3-0 hükmen Galatasaray lehine tescil etti.



Galatasaray evinde kazanıyor, Beşiktaş deplasmanda zorlanıyor



Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak derbi mücadelesi öncesinde Galatasaray'ın iç saha maçlarındaki başarılı performansı ile Beşiktaş'ın deplasman karnesindeki zayıflığı dikkati çekiyor.



Bu sezon Süper Lig'de evinde oynadığı 15 maçın 14'ünde rakiplerine üstünlük kuran ve sahadan galibiyetle ayrılan Galatasaray, yalnızca Fenerbahçe'yi konuk ettiği ve golsüz sona eren derbide puan kaybetti.



Beşiktaş ise bu sezon deplasmanlarda taraftarlarının beklentisini karşılayamadı.



Siyah-beyazlı ekip ligde geride kalan 30 haftada, 15 deplasman mücadelesine çıkarken bu maçlarda 6 kez sahadan galip ayrıldı. Dış saha maçlarında 4 kez ev sahibi ekiplere yenilen Beşiktaş, 5 maçta da rakipleriyle berabere kaldı ve 22 puan kaybetti.



- Galatasaray evinde doludizgin



Topladığı 63 puanın 43'ünü iç sahadaki sonuçlarıyla elde eden Galatasaray, bu sezon şu ana kadar kaydettiği 68 golün 42'sini Türk Telekom Stadı'nda attı. Sarı-kırmızılı ekip bu süreçte kalesinde sadece 9 gol görürken 8 maçta rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.



İç saha maçlarında 2,8 gol ortalaması tutturan sarı-kırmızılı ekip, evinde en farklı galibiyetini ise Bursaspor'u 5-0 yenerek elde etti.



Deplasmanlarda sıkıntılı bir sezon geçiren Beşiktaş ise dış sahalarda attığı 22 gole karşılık 16 gol yedi.



Siyah-beyazlı ekip deplasmanda en farklı galibiyetini ise 29. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-0 yenerek aldı. Beşiktaş 4 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.



- Beşiktaş deplasmanda "hırçın"



Deplasman maçlarında sıkıntılı bir sezon geçiren Beşiktaş, dış saha müsabakalarında sinirlerine hakim olamadı.



Bu sezon toplam 5 kırmızı kart gören siyah-beyazlı futbolcular, oyundan ihraç edildikleri bütün maçları deplasmanda yaşadı.



Siyah-beyazlıların, 6. haftada Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadıkları derbide 2 oyuncusu kırmızı kartla oyun dışında kalırken Oğuzhan Özyakup maçın ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.



Galatasaraylı oyuncular ise bu sezon gördükleri 5 kırmızı kartın 3'ünü kendi seyircileri önünde yaşadı.



- Beşiktaş deplasmanda skoru lehine çeviremiyor



Bu sezon deplasmanda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışına 2. sıradan devam eden siyah-beyazlı ekip, puan kaybettiği maçlardan üçünde ilk golü bulmasına rağmen 90 dakikayı 3 puanla kapatamadı.



Kasımpaşa, Bursaspor, Konyaspor maçlarında ilk golü bularak öne geçen Beşiktaş, 3 takımla da berabere kalarak toplam 6 puan yitirdi. Siyah-beyazlı ekip buna karşın sadece Antalyaspor deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı çevirdi ve rakibini 2-1 mağlup etti.





Galatasaray il Beşiktaş arasında oynanan derbi maçını canlı olarak Türkiye'de legal şekilde sadece beIN Sports'tan izleyebilirsiniz. Galatasaray-Beşiktaş derbisi Facebook, Scope ve Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanmaz ancak bu dev derbinin yansımalarını sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. Galatasaray-Beşiktaş maçını canlı izlemek için Digitürk'ün derbi için hazırladığı tek maçlık kampanyalardan faydalanabilir ve dev derbiyi web'te cepte ya da tablette izlemek için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz https://www.digiturkplay.com.tr







Bein Sports Türksat 4A uydu frekans bilgilerini öğrenmek isteyenler, uydu alıcıları için frekans bilgileri burad; beIN Sports HD Frekans Ayarı / Türksat 4A, Frekans (MHz) 11676, Polarizasyon V (Dikey), Sembol Oranı (ksps) 24444, FEC 3/4.Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 12 Ocak 2017'de İspanya Kral Kupası'nda TSİ 23:15'te başlayan Sevilla-Real Madrid futbol maçının 43. dakikasında, mevcut Lig TV logosunun değişmesi ile birlikte yayın hayatına başlamıştır. Spor Toto Süper Lig, TFF 1.Lig, İngiltere Premier Ligi, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi Türkiye Basketbol Süper Ligi, Turkish Airlines Euroleague ve çoğu Tenis müsabakasını canlı yayınlamaktadır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Süper Lig karşılaşmalarının tümü HD kalitesi ile yayınlanır. Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir. Bu kanalı izleyebilmek için Digiturk abonelerinin Digiturk Plus veya Digiturk HD abonesi olmaları gerekmektedir.Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçı naklen yayınlanacak.29 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.Galatasaray-Beşiktaş maçı 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.29.04.2018 Galatasaray v Beşiktaş06.05.2018 Akhisarspor v Galatasaray13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya20.05.2018 Göztepe v Galatasaray06.05.2018 Fenerbahçe v Bursaspor13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor29.04.2018 Galatasaray v Beşiktaş06.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor29.04.2018 Osmanlıspor v Başakşehir06.05.2018 Başakşehir v Sivasspor13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa(63) Galatasaray(63) Fenerbahçe(62) Beşiktaş(62) BaşakşehirGöztepe 5-0 Kardemir KarabüksporSivasspor 1-0 GençlerbirliğiKayserispor 1-2 AlanyasporAntalyaspor 1-2 TrabzonsporKasımpaşa 1-4 FenerbahçeYeni Malatyaspor 13:30 AkhisarsporOsmanlıspor 16:00 Medipol BaşakşehirGalatasaray 19:00 BeşiktaşBursaspor 20:00 Atiker KonyasporM.Başakşehir 20:00 DG SivassporK.Karabükspor 16:00 A.KonyasporA.Alanyaspor 19:00 OsmanlısporTrabzonspor 19:00 KasımpaşaGençlerbirliği 16:00 AntalyasporFenerbahçe 16:00 BursasporBeşiktaş 16:00 KayserisporAkhisarspor 19:00 GalatasarayGöztepe 20:00 E.Yeni MalatyasporSüper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi müsabakasında karşı karşıya gelecek olanile Beşiktaş, tarihlerinde 343. kez karşılaşacak.Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette, geride kalan 342 maçın 120'sini, 109'unu Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Sarı-kırmızılıların 480 golüne, siyah-beyazlılar 451 golle karşılık verdi.ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 119 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda43, Beşiktaş ise 34 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 146, siyah-beyazlılar 127 gol attı.Derbi öncesinde, rekabetteki son 27 lig maçında hakemler 5 kez kırmızı kart kullandı.İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 27 derbide hakemler Beşiktaşlı Delgado, Hilbert ve Veli Kavlak ilelı Melo'ya (2 kez) kırmızı kart gösterdi.Bu süre içinde hakemler ayrıca iki takım oyuncularına toplam 138 sarı kart gösterdi. Beşiktaş'tan 71,'dan ise 67 futbolcuya sarı kart çıkarıldı.Beşiktaş-derbilerine son yıllarda penaltılar damgasını vuruyor.İki takım arasında ligde yapılan son 30 maçta hakemler toplam 12 kez penaltı kararı verdi, 8 karşılaşmada penaltı golleri derbinin sonucu üzerinde belirleyici etki yaptı.Rekabetteki son 30 lig maçında hakemleriçin 8, Beşiktaş için de 4 kez beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaş 4 vuruşu da gole çevirdi,2 kez penaltı kaçırdı.Beşiktaş ilearasında yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle: