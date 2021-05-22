Diego Simeone'ye yeni sözleşme teklifi

Son haftaya Real Madrid'in 2 puan önünde lider giren Atletico Madrid'de yönetim, Diego Simeone'nin sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatmayı gündemine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Diego Simeone'ye yeni sözleşme teklifi
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22 Mayıs 2021 00:52
La Liga'da şampiyonluğa koşan Atletico Madrid'de yönetimin Diego Simeone ile 2024'e kadar devam etmek istediği kaydedildi.

Diego Simeone'nin 2. La Liga şampiyonluğuna koştuğu günlerde kulüp yönetiminin Arjantinli hocaya yeni sözleşme teklifi yaptığı ileri sürüldü. La Liga'da sezonun son haftasına en yakın rakibi Real Madrid'in 2 puan önünde giren Atletico Madrid'in Simeone ile olan birlikteliğinin devam edeceğine inanılıyor.

1 Ocak 2012'de Atletico Madrid'in başına geçen Diego Simeone kulübüne 1 La Liga, 1 Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 2 UEFA Avrupa Ligi ve 2 UEFA Süper Kupa zaferi kazanmıştı.

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