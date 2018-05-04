Diego Simeone UEFA finalinde yok!

Arjantinli teknik adam, Marsilya ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde kulübede olamayacak.



Simione UEFA Avrupa Ligi yarı final mücadelesinde tribüne gönderilmesinin ardından 4 maç ceza aldı.









"Ben, olağanüstü bir şekilde çalışan bir grubun yalnızca görünen taraftarıyım. Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibim""Artık stadyumların güçleri, önemli zaferlere etki ediyor. Bugün taraftarlar olağanüstüydü. Metropolitan Wanda'nın tarih sayfalarına finali yazmayı başardık""Maçın temposu çok yüksekti. Benim için zor anlardı. Orada asla rahat hissedemiyorum""Marsilya çok karmaşık, hızlı bir takım. Harika bir final olacağını düşünüyorum"Arjantinli teknik adam Simeone, İspanyol ekibi Atletico Madrid ile 1 UEFA Süper Kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi Şampiyonluğu, 1 Copa Del Rey, 1 La Liga Şampiyonluğu, 1 İspanya Süper Kupası, 1 UEFA Süper Kupası ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi finailstliği yaşadı.