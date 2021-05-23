Diego Simeone şampiyonluk kutlamasına damga vurdu

İspanya Bundesliga'da son hafta Real Valladolid deplasmanında 2-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone'nin kutlamalar sırasında yaşadığı bir an dikkatlerden kaçmadı.



Karşılaşmada 18. dakikada Oscar Plano'nun golüyle öne geçen Valladolid, kümede kalma umutlarını diri tutarken, Elche ve Huesca'nın maçları da önem taşıyordu, Elche kazanırken, Huesca da berabere kaldı. Valladolid de direnemedi ve 2-1 kaybederek küme düştü.



Atletico Madridli futbolcular sahada büyük sevinç yaşarken, bitiş düdüğüyle birlikte kutlamalar başladı. Diego Simeone ise bu anda yere çöken Valladolid oyuncusu Kiko Olivas'a doğru yöneldi ve gözyaşlarını tutamayan 32 yaşıdaki oyuncuyu ayağa kaldırdı. Olivas'a sarılan Simeone oyuncuyu teselli etti.



Simeone'nin bitik düşen ve küme düşmenin üzüntüsünü yaşayan Olivas ile yaşadığı anlar günün en çok konuşulanlarından biri oldu.



