Diego Simeone: 'Liverpool olağanüstü'

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Liverpool'u konuk edecek Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone, maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Salah'ın son dönemde artan formunu belirten ve Mısırlı oyuncunun olağanüstü bir futbolcu olduğunu söyleyen Arjantinli teknik adam, "Salah inanılmaz bir oyuncu. Son yıllarda Liverpool'da ve ulusal takımında başka bir seviyede futbol oynuyor" dedi.



İngilizler karşısında dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Simeone, "Dikkatli olmamız gereken tek şey Salah değil. Liverpool bu sezon şu ana kadar hiç yenilmedi, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları iki maçı da kazandılar" ifadelerini kullandı.



Liverpool'un fantastik bir futbol oynadığını söyleyen deneyimli teknik adam, "İnanılmaz bir ritme sahipler. Onları oynarken izlemek büyük bir zevk. Arkada boşluk bırakmaktan korkmuyorlar. Yüksek tempoda oynuyorlar ve hızlılar" şeklinde konuştu.



Atletico Madrid, Liverpool ile 19 Ekim Salı günü saat 22.00'da İspanya'da karşı karşıya gelecek.





İLGİLİ VİDEO