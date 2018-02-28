Diego Simeone: 'İmkansız bir yarış...'

teknik direktörüile oynayacakları maç öncesinde çarpıcı açıklamalar yaptı."Son 14 yılda şampiyonluğumuz(2013-2014) dışında zirvede hep Barcelona ve Real Madrid oldu. İmkansız bir yarış içindeyiz.""Sadece bir sonraki oynayacağımız maçı düşünüyoruz. Atletico Madrid'de oynamak için çok güçlü bir zihniyete sahip olmalısınız. Çünkü hep en iyilere karşı savaşmak zorundasınız. Yüzde 100 asla yetmiyor, yüzde 110'a ihtiyacınız var""Torres takımda kaldı. En iyi şekilde sezon sonuna kadar her şeyini vereceğini umuyoruz. Fernando'yu tanıyorsam, aksini düşünemiyorum"