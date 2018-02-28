Diego Simeone: 'İmkansız bir yarış...'

Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, Leganes ile oynayacakları maç öncesinde çarpıcı açıklamalar yaptı.
İşte Diego Simeone'nin açıklamaları;
"Son 14 yılda şampiyonluğumuz(2013-2014) dışında zirvede hep Barcelona ve Real Madrid oldu. İmkansız bir yarış içindeyiz."
YÜZDE 100 YETMİYOR
"Sadece bir sonraki oynayacağımız maçı düşünüyoruz. Atletico Madrid'de oynamak için çok güçlü bir zihniyete sahip olmalısınız. Çünkü hep en iyilere karşı savaşmak zorundasınız. Yüzde 100 asla yetmiyor, yüzde 110'a ihtiyacınız var"
TORRES TAKIMDA KALDI
"Torres takımda kaldı. En iyi şekilde sezon sonuna kadar her şeyini vereceğini umuyoruz. Fernando'yu tanıyorsam, aksini düşünemiyorum"
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İşte Diego Simeone'nin açıklamaları;
"Son 14 yılda şampiyonluğumuz(2013-2014) dışında zirvede hep Barcelona ve Real Madrid oldu. İmkansız bir yarış içindeyiz."
YÜZDE 100 YETMİYOR
"Sadece bir sonraki oynayacağımız maçı düşünüyoruz. Atletico Madrid'de oynamak için çok güçlü bir zihniyete sahip olmalısınız. Çünkü hep en iyilere karşı savaşmak zorundasınız. Yüzde 100 asla yetmiyor, yüzde 110'a ihtiyacınız var"
TORRES TAKIMDA KALDI
"Torres takımda kaldı. En iyi şekilde sezon sonuna kadar her şeyini vereceğini umuyoruz. Fernando'yu tanıyorsam, aksini düşünemiyorum"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın