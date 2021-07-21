Diego Simeone: 'Forvet lazım, Griezmann'ı isterim'

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Barcelona'nın Fransız yıldızı Antoine Griezmann'ın geri dönüşüne onay verdiğini söyledi.



Griezmann'ın çok iyi bir oyuncu olduğunu belirten Simeone, "Griezmann ile çok iyi bir ilişkim var. Sporun dışında, kızların onun oğullarıyla oynuyor. Atletico'ya verdiklerinin ötesinde, Barcelona'da da çok başarılı olmasını istiyorum, sıra dışı bir oyuncu. 20 golün altına düştüğü sezonu olmaz. Bizim bir forvete ihtiyacımız var, Griezmann gelmezse, başkası gelecek. Kulüp ekonomik olarak bir karar verecek" ifadelerini kullandı.



2019'da 120 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, Katalan ekibinde 99 maçta 35 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.



