Diego Simeone'den Joao Felix açıklaması!

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, takımın yıldız oyuncularından Joao Felix ile ilgili konuştu.



Simeone yaptığı açıklamada, "Oyuncu ile iyi bir ilişkimiz var. Buraya geldiğimden beri kimseyle sorun yaşamadım. Kulüp için en iyisini yapmak için uğraştık. Böyle yapmaya da devam edeceğiz." dedi.



Felix'in geleceğiyle ilgili de konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Benim için önemli olan takım ve Joao Felix bu takım için çok önemli bir oyuncu. Dünya Kupası'nda yaptıklarını burada da sahaya aktarabilirse bizim için çok iyi olur. Her şeyden önce takımının onun yeteneklerine ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.





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