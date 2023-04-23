Diego Rossi yerine Emre Mor

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta Diego Rossi'nin yerine oyuna giren Emre Mor, İstanbulspor karşısında ilk 11'de başlayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Diego Rossi yerine Emre Mor
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23 Nisan 2023 12:07
Emre Mor
Emre Mor
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de son haftalarda futboluyla eleştirilen Diego Rossi, formasını Emre Mor'a kaptırdı.

Başakşehir maçında Uruguaylı ismin yerine oyuna giren Emre, İstanbulspor karşısında ilk 11'de başlayacak.

JORGE JESUS GÜVENİYOR

Jesus, takıma hareket getiren genç oyuncuya güveniyor. Emre, bu sezon 36 maçta 6 gol atarken 3 asist yapmayı başardı. 

 
 

 

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