Fenerbahçe'de son haftalarda futboluyla eleştirilen Diego Rossi, formasını Emre Mor'a kaptırdı.
Başakşehir maçında Uruguaylı ismin yerine oyuna giren Emre, İstanbulspor karşısında ilk 11'de başlayacak.
JORGE JESUS GÜVENİYOR
Jesus, takıma hareket getiren genç oyuncuya güveniyor. Emre, bu sezon 36 maçta 6 gol atarken 3 asist yapmayı başardı.
Başakşehir maçında Uruguaylı ismin yerine oyuna giren Emre, İstanbulspor karşısında ilk 11'de başlayacak.
JORGE JESUS GÜVENİYOR
Jesus, takıma hareket getiren genç oyuncuya güveniyor. Emre, bu sezon 36 maçta 6 gol atarken 3 asist yapmayı başardı.