Diego Rossi yeni takımıyla siftah yaptı

Fenerbahçe'den Columbus Crew takımına transfer olan Diego Rossi ilk golünü attı.
MLS'de oynanan Columbus Crew - Toronto maçının ilk yarısında sahneye çıkan Uruguaylı futbolcu, karşılaşmanın 21. dakikasında topu ağlara yolladı ve skoru 1-0 yaptı.
Rossi'nin açılış golünü kaydettiği maçta kazanan, 2-0'lık skorla Columbus Crew oldu.
MLS'de oynanan Columbus Crew - Toronto maçının ilk yarısında sahneye çıkan Uruguaylı futbolcu, karşılaşmanın 21. dakikasında topu ağlara yolladı ve skoru 1-0 yaptı.
Rossi'nin açılış golünü kaydettiği maçta kazanan, 2-0'lık skorla Columbus Crew oldu.