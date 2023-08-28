Diego Rossi yeni takımıyla siftah yaptı

Fenerbahçe'den Colombus Crew'e transfer olan Diego Rossi yeni takımıyla ilk golünü attı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Diego Rossi yeni takımıyla siftah yaptı
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28 Ağustos 2023 08:52
Son güncelleme 28 Ağustos 2023 08:53
Fenerbahçe'den Columbus Crew takımına transfer olan Diego Rossi ilk golünü attı.

MLS'de oynanan Columbus Crew - Toronto maçının ilk yarısında sahneye çıkan Uruguaylı futbolcu, karşılaşmanın 21. dakikasında topu ağlara yolladı ve skoru 1-0 yaptı.

Rossi'nin açılış golünü kaydettiği maçta kazanan, 2-0'lık skorla Columbus Crew oldu. 



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