Adı Brezilya ekibi Flamengo ve Meksika ekibi Pumas ile anılan Diego Rossi için bir iddia da İtalya'dan geldi. Parma TV'nin haberine göre Sarı-Lacivertliler, Uruguaylı yıldızın transferini bitirmeye çok yaklaştı.Bonservis bedeliyle ilgili bilgi verilmezken, Parma'nın Rossi'yi her an açıklayabileceği öne sürüldü.Fenerbahçe, geçen sezon kiraladığı 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini 5.5 milyon euroya almıştı. Yıldız futbolcu bu sezon 7 resmi maçta 3 asist yaptı.