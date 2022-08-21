Diego Rossi'ye sürpriz talip

Brezilya ekibi Flamengo ve Meksika ekibi Pumas ile anılan Fenerbahçeli Diego Rossi için bir iddia da İtalya'dan geldi.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Diego Rossi'ye sürpriz talip
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21 Ağustos 2022 09:47
Adı Brezilya ekibi Flamengo ve Meksika ekibi Pumas ile anılan Diego Rossi için bir iddia da İtalya'dan geldi. Parma TV'nin haberine göre Sarı-Lacivertliler, Uruguaylı yıldızın transferini bitirmeye çok yaklaştı.

HER AN AÇIKLANABİLİR

Bonservis bedeliyle ilgili bilgi verilmezken, Parma'nın Rossi'yi her an açıklayabileceği öne sürüldü.

F.BAHÇE BONSERVİSİNİ 5.5 MİLYON EUROYA ALDI

Fenerbahçe, geçen sezon kiraladığı 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini 5.5 milyon euroya almıştı. Yıldız futbolcu bu sezon 7 resmi maçta 3 asist yaptı.  




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