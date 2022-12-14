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Diego Rossi'ye İtalya'dan talip!

İtalyan ekiplerinden Torino'nun Fenerbahçe'den Diego Rossi ile ilgilendiği belirtildi. Torino'nun, Uruguaylı futbolcu için sarı-lacivertlilerin kapısını 6-7 milyon euro'luk bir teklifle çalacağı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Diego Rossi'ye İtalya'dan talip!
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14 Aralık 2022 16:28
Torino, Fenerbahçe'nin kapısını Diego Rossi için çalmaya hazırlanıyor.

6-7 MİLYON EURO

İtalyan basınında yer alan habere göre, Torino'nun Uruguaylı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Kulübün, 24 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin kapısını 6-7 milyon euro bandında bir teklifle çalacağı öne sürüldü.

10 GOLE KATKI SAĞLADI

Piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Diego Rossi, bu sezon Fenerbahçe'de çıktığı 22 karşılaşmada 3 gol atıp, 7 asist yaptı.

Uruguaylı futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. 

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