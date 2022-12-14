Diego Rossi'ye İtalya'dan talip!

Torino, Fenerbahçe'nin kapısını Diego Rossi için çalmaya hazırlanıyor.
6-7 MİLYON EURO
İtalyan basınında yer alan habere göre, Torino'nun Uruguaylı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Kulübün, 24 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin kapısını 6-7 milyon euro bandında bir teklifle çalacağı öne sürüldü.
10 GOLE KATKI SAĞLADI
Piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Diego Rossi, bu sezon Fenerbahçe'de çıktığı 22 karşılaşmada 3 gol atıp, 7 asist yaptı.
Uruguaylı futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
6-7 MİLYON EURO
İtalyan basınında yer alan habere göre, Torino'nun Uruguaylı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Kulübün, 24 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin kapısını 6-7 milyon euro bandında bir teklifle çalacağı öne sürüldü.
10 GOLE KATKI SAĞLADI
Piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Diego Rossi, bu sezon Fenerbahçe'de çıktığı 22 karşılaşmada 3 gol atıp, 7 asist yaptı.
Uruguaylı futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.