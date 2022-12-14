Diego Rossi'ye İtalya'dan talip!

Torino, Fenerbahçe'nin kapısını Diego Rossi için çalmaya hazırlanıyor.



6-7 MİLYON EURO



İtalyan basınında yer alan habere göre, Torino'nun Uruguaylı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Kulübün, 24 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin kapısını 6-7 milyon euro bandında bir teklifle çalacağı öne sürüldü.



10 GOLE KATKI SAĞLADI



Piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Diego Rossi, bu sezon Fenerbahçe'de çıktığı 22 karşılaşmada 3 gol atıp, 7 asist yaptı.



Uruguaylı futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.



