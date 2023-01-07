Diego Rossi'ye İtalya'dan talip!

Fenerbahçe'nin bu sezonki yıldızlarından Diego Rossi'ye İtalyan ekibi Torino talip oldu. İtalyan takımının, Uruguaylı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği aktarıldı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Diego Rossi'ye İtalya'dan talip!
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07 Ocak 2023 15:25
Diego Rossi
Diego Rossi
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin bu sezonki etkili isimlerinden olan Diego Rossi, transferin de gözdesi konumunda.

Uruguaylı futbolcu sergilediği performansla birçok Avrupa kulübünü peşinde taktı. Rossi'yle ilgili son iddia İtalyan basınından geldi. İşte detaylar...

İtalya basınındaki haberine göre ofansif bir orta saha arayışında olan Torino, listesine Diego Rossi'yi aldı. Haberde Torino'nun önceliğinin Dennis Praet'de olduğu alternatif olarak da Diego Rossi'nin belirlendiği bildirildi. Leicester City'nin Praet için 7-8 milyon euro istediği belirtilirken, Rossi'nin satın alma opsiyonuyla kiralanabileceği kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Rossi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıktı. Uruguaylı futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 9 da asiste imzasını attı.

DIEGO ROSSI KİMDİR?

5 Mart 1998 tarihinde Uruguay'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Penarol altyapısında başladı. 2016 yılında A takıma yükseldi. 2016 yılında A takıma yükseldi. 2018'de ABD ekiplerinden Los Angeles FC'ye transfer oldu. 2021 yılında LA FC tarafından Fenerbahçe'ye kiralandı. Sarı-lacivertli kulüp 2022'de 5.5 milyon euro karşılığında bonservisini aldı.

İtalya pasaportu da bulunan Rossi, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor. 24 yaşındaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Uruguay Milli Takımı ile 4 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Diego Rossi'nin güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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