Diego Rossi'ye İspanya'dan 2 talip

Gelecek sezon takımdan gönderilmek istenilen Diego Rossi'ye Bologna'dan sonra Real Betis ve Real Sociedad'ta oyuncuya ilgi duyuyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Diego Rossi'ye İspanya'dan 2 talip
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14 Haziran 2023 10:51
elecek sezon Ryan Kent'inde takıma katılmasıyla birlikte kadroda düşünülmeyen Diego Rossi'ye İspanya'dan ilgi geldi.

Sezon başında 5.5 milyon euro'ya bonservisi alınan Uruguaylı kanat için Fenerbahçe gelen teklifleri dinlemeye başladı. İtalya'nın Bologna takımından gelen 4 milyon euro'yu kabul etmeyen Fenerbahçe en az 6 milyon euro istiyor. Bologna'nın ardından Diego Rossi'ye İspanya'dan da 2 kulübün teklif yapacağı iddia edildi.

2 İSPANYOL DEVİ

25 yaşındaki Diego Rossi için Real Sociedad ve Real Betis'in oyuncuyla ilgilendiği ve teklif yapılacağı iddia edildi. Fenerbahçe iki İspanyol ekibine de en az 6 milyon euro'luk teklif beklediklerini söyledi. Diego Rossi'nin gelecek sezon Fenerbahçe'de kalmayacağıda neredeyse kesinleşmiş oldu.

BU SEZON 51 MAÇA ÇIKTI

Diego Rossi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 resmi maçta görev aldı. Rossi bu karşılaşmalarda 4 gol, 11 asistlik katkı sağladı. 

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