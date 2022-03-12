Yeni sezona yeni teknik adam ile başlamak isteyen Fenerbahçe' de bazı futbolcular ise takımdan ayrılacak. Sarı lacivertliler, özellikle büyük beklentilerle gelen ancak bu beklentilere bir türlü karşılık veremeyen futbolcuları takımdan göndererek yeni bir yapılanmaya girmek istiyor.



Bu isimlerden birisi de D iego Rossi . MLS'te yılın futbolcusu seçildikten sonra Fenerbahçe'ye kiralanan ve daha sonrasında 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulan Uruguaylı golcü ile yollar ayrılabilir.



Brezilya basınına göre Flamengo'nun öncelikli hedeflerinden birisi Diego Rossi. Habere göre kırmızı siyahlılar ilk olarak Manchester United' dan kiralanan Andreas Pereira'nın bonservisini almak istiyor. Bunun haricinde ise bir kaleci, defansif orta saha ve forvet takviyeleri planlanıyor.



Haberde; 1 numara için Athletico Paranaense 'den Santos, 6 numara için Lyon' dan Thiago Mendes v e forvet için Fenerbahçe'den Diego Rossi'nin ön plana çıktığı yazıldı.



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