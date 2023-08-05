Diego Rossi Türkiye'ye veda etti!

Fenerbahçe'den Columbus Crew'e transfer olan Uruguaylı futbolcu Diego Rossi Türkiye'den ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Diego Rossi Türkiye'ye veda etti!
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05 Ağustos 2023 21:03
Fenerbahçe'den ayrılarak MLS takımlardan Columbus Crew'e transfer olan Diego Rossi, Türkiye'den ayrıldı. 

Uçak'tan paylaşım yapan 25 yaşındaki oyuncu, "Güle güle Türkiye. Çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde MLS ekibinin Uruguaylı futbolcu için 5.15 milyon euro bonservis ödeyeceğini açıklamıştı.
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