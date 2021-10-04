Diego Rossi, Süper Lig'de döktürüyor!

Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi, Avrupa Ligi maçlarında beklentilerin altında kalsa da Süper Lig'deki başarılı performansını dün de devam ettirdi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Diego Rossi, Süper Lig'de döktürüyor!
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04 Ekim 2021 11:18
Fenerbahçe'nin bu sezonki en flaş transferlerinden biri olan Diego Rossi, yeni takımındaki macerasına istediği gibi başlayamadı. Uruguaylı yıldız özellikle son vuruşlarda hayal kırıklığı yarattı. Rossi, Avrupa Ligi'nde son olarak Olympiakos karşısında yine kötüydü ancak Süper Lig 'deki performansını her geçen gün artırmayı başardı.

23 yaşındaki futbolcu ilk gol katkısını, Giresun mücadelesindeki asistiyle yapmıştı. Rossi, hemen ardından Hatayspor karşısında da Fenerbahçe formasıyla ilk gol sevincini yaşadı. Uruguaylı yıldız dün Kasımpaşa karşısında da skor katkısında bulunmayı başardı.

Diego Rossi, önce Mergim Berisha'nın golünde pası veren isim oldu. 23 yaşındaki futbolcu daha sonra Gustavo'nun şık golünde asistini yaptı. Başarılı oyuncu, 67 dakika oyunda kalırken kendisi de 3 kez kaleyi yokladı, birinde çerçeveyi buldu ancak kaleci Ertuğrul'u geçemedi.


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