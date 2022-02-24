Diego Rossi'nin transferde yakasını bırakmıyorlar

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde 4 yıllık sözleşme yaptığını duyurduğu Diego Rossi için Brezilya kulüplerinin ilgisi devam ediyor...



Brezilya basınına yansıyan haberlere göre, Flamengo ile Internacional, Uruguaylı oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.



"oglobo.com", "Paulo onayladı, Flamengo'nun Rossi ısrarı sürüyor" başlığı ile verdiği haberde, "23 yaşındaki oyuncu, Los Angeles FC'den Fenerbahçe'ye kiralandı. Türk kulübü tarafından kalıcı olarak satın alınacağı haberi hayal kırıklığı yarattı ancak Flamengo dikkatli olmaya devam ediyor. Satın alınmazsa, menajerler yardımıyla işi aşmaya çalışacak." ifadelerini kullandı.



6 MİLYON DOLAR REDDEDİLDİ



"uol.com.br" ise okuyucularına, "Internacional, Rossi'nin haklarını elinde bulunduran Los Angeles FC'ye 6 milyon dolarlık bir teklif sundu ama bu kabul görmedi. Fenerbahçe'nin bonservisi aldığı konuşuluyor." haberini geçti.





İLGİLİ VİDEO