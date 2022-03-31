Diego Rossi kendini buldu!

Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, yükselen form grafiği sonrası hem Fenerbahçe ilk 11'indeki yerini sağlamlaştırdı hem de milli takımda rotasyonun bir parçası oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Diego Rossi kendini buldu!
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31 Mart 2022 10:26
Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı, sonunda muradına erdi.

Bu sezon sürekli aday kadroya çağrılmasına rağmen Milli formayı hiç giyemeyen Rossi, önceki gece Uruguay'ın Şili deplasmanında 2-0 kazandığı karşılaşmada sahaya ilk 11'de çıktı. Teknik direktör Diego Alonso, 24 yaşındaki oyuncuya 74 dakika süre verdi. Kariyerinde ilk kez Milli formayı giymenin gururunu yaşayan Rossi, Türkiye'ye son derece mutlu bir şekilde dönüyor.

Başarılı futbolcu, bu sezon ligde attığı 3 gol ve yaptığı 8 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.
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