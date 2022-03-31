Diego Rossi kendini buldu!

Bu sezon sürekli aday kadroya çağrılmasına rağmen Milli formayı hiç giyemeyen Rossi, önceki gece Uruguay'ın Şili deplasmanında 2-0 kazandığı karşılaşmada sahaya ilk 11'de çıktı. Teknik direktör Diego Alonso, 24 yaşındaki oyuncuya 74 dakika süre verdi. Kariyerinde ilk kez Milli formayı giymenin gururunu yaşayan Rossi, Türkiye'ye son derece mutlu bir şekilde dönüyor.



Başarılı futbolcu, bu sezon ligde attığı 3 gol ve yaptığı 8 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.

Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı, sonunda muradına erdi.