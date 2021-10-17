Diego Rossi: "Kafamızı kaldırmalıyız"

Fenerbahçeli Diego Rossi, Trabzonspor maçı sonrası konuştu. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Diego Rossi: 'Kafamızı kaldırmalıyız'
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17 Ekim 2021 21:24
Fenerbahçeli Diego Rossi, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Diego Rossi "Biz oyuncular elimizden gelen her şeyi yaparız ama bazen işler istediğimiz gibi gitmez. Kafamızı kaldıracağız ve yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Diego Rossi ayrıca "Özellikle görmüş olduğumuz kırmızı karttan sonra işler zor oldu. Takım olarak inanılmaz efor sarf ettik. Maçı belirleyen pek çok detay var. Biz kafamızı kaldırıp işimizi yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


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