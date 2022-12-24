Diego Rossi hazır kıta forma bekliyor

Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi, Trabzonspor karşılaşmasında sonradan da olsa oyuna dahil olmak istiyor.

, Fotoğraf; AA
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Diego Rossi hazır kıta forma bekliyor
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24 Aralık 2022 14:40
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Trabzon deplasmanındaki önemli kozlarından birisi de Diego Rossi olacak.

Medipol Başakşehir maçında 2. yarıda oyuna girip maçı kazandıran golü atan Diego Rossi ile Jesus özel olarak ilgilendi. Rossi'nin yine 60'dan sonra oyuna girmesi Fener hücuma taze kan olması bekleniyor. Fenerbahçe skor olarak önde olsa bile Jesus'un, Rossi kozunu oynayıp Trabzon'u kontralarla tehdit etmesi bekleniyor.

Diego Rossi bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 resmi maçta 3 gol 7 asistlik katkı sağladı.

 
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