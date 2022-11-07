Diego Rossi geri döndü

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Diego Rossi, Sivasspor karşılaşmasında kadroda yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Diego Rossi geri döndü
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07 Kasım 2022 20:18
Fenerbahçe'nin Uruguaylı hücum oyuncusu Diego Rossi, Demir Grup Sivasspor karşısında kadroda yer aldı.

Sarı-lacivertli formayla 2'si Avrupa 1'i lig maçını sakatlığı sebebiyle kaçıran Rossi, sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlamıştı.

Teknik direktör Jorge Jesus, Demir Grup Sivasspor karşısında Rossi'yi yedek soyundurdu.

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