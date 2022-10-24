Diego Rossi fırtına gibi esiyor

Fenerbahçe'de, Başakşehir maçında attığı harika golle takımına üç puan getiren Diego Rossi rüzgarı esmeye devam ediyor.



Sarı-Lacivertliler'e geçen sezon Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira'nın isteği ile transfer olan 24 yaşındaki Uruguaylı oyuncu önce kiralanmış daha sonra da bonservisi için 5.5 milyon euro ödenerek satın alınmıştı. Sezon başında Rossi için F.Bahçe'ye Brezilya ekibi Flamengo'dan cazip bir teklif gelmişti.



Sarı-Lacivertliler, bu teklifi kabul etmeyince takımda kalan Rossi Brezilya yerine Kadıköy'de samba yapmaya başladı.



20 MAÇTA 3 GOL VE 7 ASİST



Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus tarafından rotasyon içinde sıkça kullanılan futbolculardan biri olan Uruguaylı başarılı oyuncu bu sezon 20 resmi maçta bin 105 dakika sahada kaldı.



Rossi, bu süre içinde 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki başarılı oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında bitiyor. Transfermarkt verilerine göre; Rossi'nin güncel piyasa değeri 14,5 milyon euro. Uruguaylı oyuncu kariyerindeki en yüksek değeri ise 2020 yılında yakaladı. Bu tarihte Rossi'nin piyasa değeri 20 milyon euroydu.



MİLLİ TAKIM KADROSUNDA...



Diego Rossi, bu sezon gösterdiği harika performansla Uruguay Milli Takımı'nın geniş kadrosuna dahil edildi. Kasım ayında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nın kadrosunda da yer alması beklenen 24 yaşındaki başarılı oyuncu birçok takımının radarına girmiş durumda. Sarı-Lacivertli Yönetim, sezon sonunda Diego Rossi için gelecek tüm teklifleri masaya yatıracak.





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