Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile prensipte anlaşmıştır. Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Uruguaylı Diego Rossi'yle anlaşmaya varıldığını ve oyuncunun İstanbul'a geldi.Fenerbahçe'nin kiraladığı 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunu 12:40'ta İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinden geçecek futbolcu daha sonra resmi sözleşmeye imza atacak.Diego Rossi, İstanbul'da ilk yaptığı açıklamada "" dedi.Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada, "Kariyerine ülkesinin Penarol takımında başlayan Rossi, 2018 yılında ABD'nin Los Angeles FC takımına transfer oldu. MLS Ligi'nde başarılı bir performans ortaya koyan Uruguaylı futbolcu, 101 maçta 43 gol attı. Penarol'den 2.5 milyon euro karşılığı Los Angeles'a transfer oldu.Genel olarak hücumun sol kanadında forma giyen ancak santrafor ve sağ kanatta da forma giyen Rossi, bu sezon MLS'te 19 maça çıkıp 6 gol kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu Uruguay Milli Takımı'nın ise 10 kez formasını giydi.