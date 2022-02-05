Diego Rossi eski takımına dönmek istiyor

Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık gündemde. Sarı-lacivertlilerde sezon başına takıma dahil edilen Diego Rossi'nin eski takımına geri dönmek istediği öğrenildi.



Fenerbahçe'nin sezon başında yaptığı en flaş transfer hamlelerinden birisi hiç kuşkusuz Diego Rossi oldu… Sarı-Lacivertliler'in piyasa değeri 18 milyon Euro olan Uruguaylı yıldızı MLS ekibi Los Angeles'tan kiralaması büyük ses getirdi.



Vitor Pereira'nın oyun planının en önemli parçalarından biri haline gelen Rossi takımın en çok skor katkısı yapan futbolcusu oldu. Ancak Portekizli hocanın görevden alınması sonrası işler değişti. Önce Zeki Murat Göle ardından da İsmail Kartal'ın gelişiyle 11'deki yerini kaybeden Rossi dün bir darbe daha yedi.



Genç yıldızın ismi UEFA Konferans Ligi kadrosundan çıkarıldı. Son zamanlarda sıkıntıda olan Rossi'nin bu şok gelişme sonrası gemileri yaktığı ve ayrılık kararı aldığı öğrenildi.



Uruguaylı kanat oyuncusunun menajeriyle görüşerek Los Angeles'a geri dönmek için düğmeye bastığı belirlendi.



Rossi'nin menajerinin hem Fenerbahçe hem de ABD kulübüyle görüşmeler yapacağı, bu temasların ardından yıldız futbolcunun kiralık sözleşmesinin feshedilebileceği öğrenildi.



Bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 24 resmi maça çıkan Diego Rossi 2 gol ve 5 asistle tam 7 gole direkt katkıda bulunmayı başardı.















