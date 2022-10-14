Diego Rossi: 'Düzeltmemiz gereken yerler var'

Diego Rossi, Fenerbahçe'nin AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.



Rossi yaptığı açıklamada, "İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Buraya 3 puan için gelmiştik, hedefimiz buydu. Bugün de hedefimizi alarak dönüyoruz" dedi.



Takım olarak iyi performans gösterdiklerini söyleyen deneyimli oyuncu, "Takıma sahada yardım edebildiğimi düşünüyorum. Bütün takımın iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Takım iyi olduğu zaman, bireysel performansınız da yukarı çıkıyor. Bugün de bu şekilde oldu." şeklinde konuştu.



Rossi ayrıca, "Bugün bizim için en önemlisi galip gelmekti. Bunu da başardık. Analiz edip düzeltmemiz gereken yerleri daha iyi yapacağız" açıklamasını yaptı.





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