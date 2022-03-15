Diego Rossi'den Flamengo açıklaması

Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı daha sonra ise 4 yıllık sözleşme imzaladığı Diego Rossi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Brezilya ekibi Flamengo'nun transfer listesinde olduğu iddia edilen yıldız futbolcu geleceği ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Diego Rossi'den Flamengo açıklaması
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15 Mart 2022 11:28
Diego Martín Rossi Marachlian
Diego Martín Rossi Marachlian
Fenerbahçe
Yeni sezona yeni teknik adam ile başlamak isteyen Fenerbahçe'de bazı futbolcular ise takımdan ayrılacak.

Sarı lacivertliler, özellikle büyük beklentilerle gelen ancak bu beklentilere bir türlü karşılık veremeyen futbolcuları takımdan göndererek yeni bir yapılanmaya girmek istiyor. Bu isimlerden birisi de Diego Rossi. MLS'te yılın futbolcusu seçildikten sonra Fenerbahçe'ye kiralanan ve daha sonrasında 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulan Uruguaylı golcü ile yollar ayrılabilir.

Brezilya basının iddiasına göre Flamengo'nun öncelikli hedeflerinden birisi Diego Rossi. Haberde forvet için Fenerbahçe'den Diego Rossi'nin ön plana çıktığı yazıldı.

ROSSI'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu hakkında çıkan transfer dedikoduları ile ilgili Uruguay basınına açıklamalarda bulundu. Rossi, "Beni Flamengo'dan kimse aramadı, resmi bir telefon almadım. Haberleri basından gördüm. Ne zaman büyük kulüplerden beni isteseler bu beni mutlu eder, işleri doğru yapıyorum demektir." ifadelerini kullandı. 

 

 

 

 

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