Diego Rossi: 'Canımız yanıyor'

Fenerbahçe'nin Başakşehir'e 2-0 yenildiği karşılaşmanın sonrasında Diego Rossi konuştu.



Üzgün olduklarını kaydeden Uruguaylı oyuncu, "İlk mağlubiyet, bu bizim canımızı yakıyor. Birlik olmalı ve önümüze bakmalıyız. Her oyuncu elinden geleni yapmaya çalışır. Ben de daha iyisini yapabileceğimi biliyorum. Daha iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.



