Diego Rossi: "Burada başka bir futbol var"

Fenerbahçe'de Diego Rossi, Giresunspor maçı sonrası görüşlerini dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Diego Rossi: 'Burada başka bir futbol var'
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23 Eylül 2021 22:13
Fenerbahçe'de Diego Rossi, Giresunspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Diego Rossi Biz her zaman kazanmak istiyoruz, sahaya 3 puan için çıkıyoruz. Takımıma katkıda bulunmak çok güzel ama en önemlisi maçı kazanmak." dedi.

Diego Rossi ayrıca "Her maç daha iyi olmaya çalışıyorum. Burada çok çekişmeli bir futbol oynanıyor. Takımıma yardım etmek ve daha iyi olmak istiyorum." açıklamasını yaptı.


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