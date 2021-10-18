Diego Rossi bir coştu, pir coştu!

Ligdeki ilk 2 maçını boş geçen Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, son 4 karşılaşmada da skora direkt etki etti.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Diego Rossi bir coştu, pir coştu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ekim 2021 10:39
Diego Martín Rossi Marachlian
Diego Martín Rossi Marachlian
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin zorlu Trabzonspor deplasmanında henüz 3. dakikada sahneye çıkarak fileleri havalandıran Diego Rossi, sarı lacivertlilerde yüksek form grafiği yakalamayı başardı.

Süper Lig'deki ilk iki karşılaşmasında Sivasspor ve Başakşehir karşılaşmalarında gol ya da asist katkısı yapamayan Uruguaylı futbolcu, ardından çıktığı 4 Süper Lig mücadelesinde de katkı sağladı.

Rossi toplamda 2 gol, 3 asistlik performansa ulaştı. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.