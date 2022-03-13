Diego Rossi: "Ben sadece takımıma yardım ettim"

Fenerbahçeli Diego Rossi, Aytemiz Alanyaspor'u 5-2 yendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Diego Rossi: 'Ben sadece takımıma yardım ettim'
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13 Mart 2022 22:34
Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'u 5-2 yendiği maçın etkili isimlerinden olan Diego Rossi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Diego Rossi, "Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Bu maç çok önemliydi. Takıma yardım ettiğim için mutluyum. Önemli olan kazanmaktı. Bunu başardık." dedi.

Uruguaylı oyuncu, maçta takımının ilk golünü atarken Arda Güler'in golünde de asisti yapan isim oldu.

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