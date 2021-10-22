Diego Rossi, Avrupa'da sessiz kaldı

Fenerbahçe formasıyla çıktığı son 5 resmi maçta 5 gole doğrudan katkı sağlayan Diego Rossi, bu süreçte 2 gol ve 3 asistlik performans ortaya koymuştu.
İç sahadaki Olympiakos karşılaşmasında tabelayı değiştiremeyen Uruguaylı hücum oyuncusu, sonradan girdiği maçta Antwerp karşısında skora katkı yapamadı.
Rossi, Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 2 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.
İç sahadaki Olympiakos karşılaşmasında tabelayı değiştiremeyen Uruguaylı hücum oyuncusu, sonradan girdiği maçta Antwerp karşısında skora katkı yapamadı.
Rossi, Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 2 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.