Diego Rossi, Avrupa'da sessiz kaldı

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki hücum oyuncusu Diego Rossi, sarı - lacivertli formayla Avrupa arenasında sessiz kaldı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Diego Rossi, Avrupa'da sessiz kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2021 13:28
Fenerbahçe formasıyla çıktığı son 5 resmi maçta 5 gole doğrudan katkı sağlayan Diego Rossi, bu süreçte 2 gol ve 3 asistlik performans ortaya koymuştu.

İç sahadaki Olympiakos karşılaşmasında tabelayı değiştiremeyen Uruguaylı hücum oyuncusu, sonradan girdiği maçta Antwerp karşısında skora katkı yapamadı.

Rossi, Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 2 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.