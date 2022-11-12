Diego Rossi, 7 maç sonra geri döndü

Fenerbahçe'de Diego Rossi, 7 maç aradan sonra Giresunspor karşılaşmasıyla ilk 11'e döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Diego Rossi, 7 maç sonra geri döndü
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12 Kasım 2022 17:18
Fenerbahçe'de, Giresunspor karşısında ilk 11'de başlayan Diego Rossi, tam 7 maç sonra ilk 11'de yer aldı.

Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi, ligde 7 maç aradan sonra 11'de görev aldı.

Ligde son olarak iç sahada Alanyaspor'u 5-0 yendikleri karşılaşmada 11'de forma giyen Rossi, daha sonrasında oynanan lig müsabakalarında yedek soyunmuştu.

Rossi, sakatlığı nedeniyle ise İstanbulspor maçını kaçırmıştı.

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