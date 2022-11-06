Diego Ribas'dan veda kararı!

Brezilyalı futbolcu Diego Ribas, kariyerine nokta koyacağı tarihi açıkladı.



Flamengo forması giyen 37 yaşındaki orta saha oyuncusu ligde 13 Kasım'da oynayacakları Avai SC maçı sonrası kariyerine nokta koyacağını açıkladı.



Yolu Türkiye'den de geçen Diego Ribas, pek çok futbol takımında forma giyerek sportif başarılar elde etmiştir.



Diego Ribas, 10 Temmuz 2014 tarihinde Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer edildi. Atletico Madrid ile sözleşmesi sone eren ve bonservisi elinde olan Diego, 2014 - 2015 sezonunda Fenerbahçe'de forma giydi. Diego, 2014 - 2015 ve 2015 - 2016 sezonlarında 75 maça çıkarak 8 gol ve 6 asistlik bir performans gösterdi.



Diego Ribas, kariyeri boyunca Avrupa'nın büyük takımlarında forma giydi. Birçok takımda önemli başarılar kazanan Diego, Avrupa'da da dikkat çekici bir performans sergiledi. Kariyerine ülkesinin Santos takımının U20 takımında başlayan Diego, 2002 yılında aynı takımın A kadrosuna yükseldi. 2004 yılında Portekiz'in Porto takımına transfer olan Diego;



2004 - 2005 ve 2005 - 2006 yıllarında Porto'da, 2006 - 2007 / 2007 - 2008 ve 2009 yıllarında Almanya'nın Werder Bremen takımında, 2009 - 2010 ve 2010 - 2011 yıllarında İtalya'nın Juventus takımında, 2011 - 2012 ve 2013 - 2014 yıllarında İspanya'nın Atletico Madrid takımında, 2016 yılında Flamengo'ya transfer olan Diego, o tarihten bu yana aynı takımda forma giymektedir.





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