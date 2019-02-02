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Diego Reyes'ten transfer yorumu

Devre arası transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'den Leganes'e transfer olan Diego Reyes, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Diego Reyes'ten transfer yorumu
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02 Şubat 2019 16:09
Fenerbahçe'den Leganes'e transfer olan Meksikalı futbolcu Diego Reyes, imza töreninde konuştu.

İspanya'da olduğu için mutlu olduğunu belirten Reyes, ''Transfer döneminde buraya geleceğimden çok emindim. Tekrar La Liga'ya döndüğüm için heyecanlıyım. Buraya geldiğim ilk günden beri beni bu ailenin bir parçası gibi hissettirdiler. Leganes çok daha iyi yerlere gelmeyi hak ediyor. Buraya oynamaya geldim.'' sözlerini kullandı.

Sezon sonuna kadar Leganes'e kiralanan 26 yaşındaki futbolcu, ''Leganes'e transfer olma şansım olunca maçlarını izlemeye başladım. Barcelona ve Eibar ile oynadıkları maçları izledim. Takımın kalitesi iyi, daha yerlere geleceğiz.'' dedi.

Leganes, İspanya La Liga'da 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 yenilgiyle 23 puan ile 16. sırada yer alıyor.

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