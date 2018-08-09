Diego Reyes, transfer için Premier Lig'i bekliyor!

Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Meksikalı stoper Diego Reyes, İngiltere'den gelecek cevabı bekliyor. Bonservisi elinde bulunan 25 yaşındaki futbolcunun Premier Lig'e gitmek için diğer teklifleri reddettiği iddia edildi.
Premier Lig'de transfer sezonunun kapanacak olmasına rağmen Reyes, bonservisi elinde olması sebebiyle İngiliz takımlarıyla sözleşme imzalayabilecek.
İNGİLTERE ISRARI
Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın radarında bulunan Meksikalı oyuncunun Premier Lig için ısrarcı olduğu ve transferin son gününe kadar İngiltere'yi bekleyeceği belirtildi.
İspanyol basınının iddiasına göre Diego Reyes'in Premier Lig'de transfer olması en güçlü aday Newcastle United.
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Premier Lig'de transfer sezonunun kapanacak olmasına rağmen Reyes, bonservisi elinde olması sebebiyle İngiliz takımlarıyla sözleşme imzalayabilecek.
İNGİLTERE ISRARI
Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın radarında bulunan Meksikalı oyuncunun Premier Lig için ısrarcı olduğu ve transferin son gününe kadar İngiltere'yi bekleyeceği belirtildi.
İspanyol basınının iddiasına göre Diego Reyes'in Premier Lig'de transfer olması en güçlü aday Newcastle United.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın