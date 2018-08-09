Diego Reyes, transfer için Premier Lig'i bekliyor!

Transfer döneminde ismiveile anılan Meksikalı stoper, İngiltere'den gelecek cevabı bekliyor. Bonservisi elinde bulunan 25 yaşındaki futbolcunun Premier Lig'e gitmek için diğer teklifleri reddettiği iddia edildi.Premier Lig'de transfer sezonunun kapanacak olmasına rağmen Reyes, bonservisi elinde olması sebebiyle İngiliz takımlarıyla sözleşme imzalayabilecek.Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın radarında bulunan Meksikalı oyuncunun Premier Lig için ısrarcı olduğu ve transferin son gününe kadar İngiltere'yi bekleyeceği belirtildi.İspanyol basınının iddiasına göre Diego Reyes'in Premier Lig'de transfer olması en güçlü aday Newcastle United.