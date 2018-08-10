Diego Reyes için Türkiye açıklaması!

Porto ile sözleşmesini uzatmayan ve bonservisini elinde bulunduran'in menajeri, futbolcunun Türkiye'ye transfer olacağı iddiaları hakkında cevap verdi.25 yaşındaki Meksikalı savunma oyuncusunun geleceği hakkında konuşan Bunge, ''Diego şu anda Avrupa'nın her takımına gidebilir. Bazı ülkelerde transfer dönemi kapansa bile transfer olabilir çünkü bonservisi elinde bulunuyor. Transfer dönemi 9'unda İngilitere'de kapandı, 31'inde Avrupa'da kapanacak. Kapansa bile bir takıma gidebilir.'' dedi.Transfer görüşmelerini sürdürdüklerini belirten Matias Bunge, ''İlla son gün karar verecek değiliz. Birçok takımla görüşüyoruz. Birkaç gün içinde karar vermek zorunda değiliz.'' şeklinde konuştu.Meksikalı savunma oyuncusu ile Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia ediliyor. Reyes, Premier Lig'e gitmek istemiş ancak İngiltere'den istediği teklifleri bulamamıştı.