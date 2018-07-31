FENERBAHÇELİLER'DEN BİNLERCE MESAJ!

Fenerbahçe, Finansal Fair Play anlaşması gereği transferde oyuncu satışından elde ettiği gelir kadar transfer yapabiliyor. Fernandao'dan 2.55 milyon Euro kazanan Sarı- Lacivertliler, 6.9 milyon Euro'luk transfer yaptı. 4.35 milyon Euro açığı bulunan yönetim bu nedenle bonservisi elinde bulunan'i stoperde öncelik olarak belirledi.Newcastle, West Ham ve Espanyol'un da gündeminde yer alan Meksikalı savunmacı için Comolli, cazip bir teklif sundu. Fransız sportif direktör, UEFA'ya kadronun bildirileceği 2 Ağustos akşamına kadar bu işi bitirmek istiyor.Transferde Comolli'nin en büyük yardımcısı ise 12. adam! Taraftarlar, ülkesi Meksika'da tatilini sürdüren Reyes'e sosyal medya üzerinden 'Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)' mesajları yağdırıyor.Gönderilen binlerce mesajın, 25 yaşındaki savunmacının kararında etkili olup olmayacağı kısa sürede anlaşılacak.