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Diego Reyes için "Come to Fenerbahçe"

Diego Reyes atağı! Finansal Fair-Play'da şu anda ekside olan Fenerbahçe, stoperde önceliği boştaki Diego Reyes'e verdi. Taraftarlar da sosyal medyada Meksikalı savunmacıyı 'Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel) mesajlarına boğdu.

Diego Reyes için 'Come to Fenerbahçe'
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31 Temmuz 2018 09:08
Fenerbahçelilerin Diego Reyes operasyonu! Fenerbahçe, Finansal Fair Play anlaşması gereği transferde oyuncu satışından elde ettiği gelir kadar transfer yapabiliyor. Fernandao'dan 2.55 milyon Euro kazanan Sarı- Lacivertliler, 6.9 milyon Euro'luk transfer yaptı. 4.35 milyon Euro açığı bulunan yönetim bu nedenle bonservisi elinde bulunan Diego Reyes'i stoperde öncelik olarak belirledi.

Newcastle, West Ham ve Espanyol'un da gündeminde yer alan Meksikalı savunmacı için Comolli, cazip bir teklif sundu. Fransız sportif direktör, UEFA'ya kadronun bildirileceği 2 Ağustos akşamına kadar bu işi bitirmek istiyor.

FENERBAHÇELİLER'DEN BİNLERCE MESAJ!

Transferde Comolli'nin en büyük yardımcısı ise 12. adam! Taraftarlar, ülkesi Meksika'da tatilini sürdüren Reyes'e sosyal medya üzerinden 'Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)' mesajları yağdırıyor.

Gönderilen binlerce mesajın, 25 yaşındaki savunmacının kararında etkili olup olmayacağı kısa sürede anlaşılacak.



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